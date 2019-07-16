Для команди Зеленського розмови з Путіним - це не табу, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Телефонні розмови (з Путіним. - Ред.) будуть. 99% цієї розмови було присвячено звільненню наших моряків і заручників, на цю тему ми готові говорити щодня, якщо це потрібно для того, щоб цей процес просувався... Конкретної дати немає", - сказав Пристайко на брифінгу у вівторок у Києві.

Представник ОП зауважив, що для команди президента Зеленського розмови з Путіним - це не табу.

"Питання розширення "нормандського формату" обговорюється не вперше і не тільки цим президентом, але і його попередником теж. Є низка націй, які висловлюють свою зацікавленість у тому, щоб взяти участь. Не хочу називати всіх, але ви знаєте, що і Канада хотіла б узяти участь, і Польща пропонувала свої послуги, США - це логічний вибір... Формально, відповідь на ваше запитання - не розсилали запрошення ні Великій Британії, ні США взяти участь у цих переговорах в складі нормандського формату", - розповів дипломат.

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При цьому Пристайко додав, що українська сторона не може постійно працювати в тих форматах, якщо вони не приносять мир.

"Якщо ми побачимо і переконаємося в тому, що ці формати вичерпали себе, то ми шукатимемо інші формати", - зазначив він.

Нагадаємо, 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.