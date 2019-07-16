Бекірова не перевели в лікарню, він у медсанчастині СІЗО окупованого Сімферополя, скаржиться на судоми, - адвокат Ладін

Про це в коментарі Громадському радіо розповів його адвокат Олексій Ладін, інформує Цензор.НЕТ.

"Едем Бекіров перебуває в медсанчастині 3 при слідчому ізоляторі Сімферополя. До жодної цивільної лікарні його не переводили, не дивлячись на те, що ЄСПЛ вимагає провести незалежний огляд. І Москалькова з Денісовою про це нібито домовились, але Едем Бекіров продовжує перебувати у СІЗО. Я сьогодні відвідав його в СІЗО, стан його здоров’я, з його слів, дуже важкий, в нього загострилася низька хронічних захворювань. Протягом декількох діб він відчуває сильні судоми в тілі і в нозі, плюс в нього сильні проблеми з серцем – висока аритмія серця", — розповів Олексій Ладін.

За його словами, Бекіров намагається не рухатися, щоб не було серйозних наслідків.

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"Плюс, не дивлячись на те, що йому підняли дозу інсуліну, але рівень цукру в його крові дуже високий — на рівні від 12,5 до 14,5 при нормі, якщо не помиляюсь, 8. При 16 вже можлива діабетична кома, він майже не їсть, щоб рівень цукру в крові не підвищувався", — додав адвокат.