Якою мовою говорити - це предмет внутрішньої дискусії України, а не Росії в ООН, - Пристайко

Як повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко.

"Це наше з вами рішення, якою мовою ми розмовляємо, ніхто не має права і не повинен нав'язувати. Маючи на увазі "нас", я маю на увазі всіх українців, які всіма мовами говорять на нашій землі. Яким чином забезпечити права національних меншин і кожне бажання людини говорити тією мовою, яка є зручнішою, яка є мовою матері. Разом з тим, яким чином забезпечити переважну роль державної мови - це якраз є предмет нашої внутрішньої дискусії, а не Російської Федерації в Раді Безпеки ООН", - наголосив Пристайко.

Він також проінформував, що українські дипломати готові до засідання й в Офісі президента, разом з ними вивчалися ті пропозиції, які будуть сьогодні оголошені нашим представником в ООН.

Крім того, заступник керівника ОП розраховує, що ще до початку засідання Президент чіткіше "прояснить позицію", яка, за його словами, є, яка вироблена, щоб спрямувати дипломатичні зусилля.

Також він нагадав, що участь у Радбезі ООН братимуть і міжнародні партнери України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Радбезі ООН обговорять український закон про мову: засідання призначено на 17:00

Нагадаємо, делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності цього дня.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак, тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.