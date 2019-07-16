Почалися співбесіди з кандидатами на керівні посади в Антикорупційний суд, - Крикливенко. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у фейсбуці керівник апарату Вищого антикорупційного суду Богдан Крикливенко, передає Цензор.НЕТ.

"До роботи комісії залучено міжнародних експертів, а саме Антикорупційної ініціативи ЄС і IDLO України, а також відвідали представники Центру Протидії Корупції, які окремо моніторять нашу роботу", - сказав Крикливенко.

За його словами, Вищий антикорупційний суд отримав 156 заяв на 9 посад і сьогодні має визначити переможців.





Фото: facebook.com/bohdan.kryklyvenko

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Нагадаємо, 8 липня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і забезпечить ефективний розгляд кримінальних проваджень за корупційними злочинами чиновників.

Так, запропонованими змінами до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України" уточнюється його підсудність. Тепер згадана організація зосередиться на кримінальних процесах, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалося детективами НАБУ і завершено прокурорами САП.