КС визнав конституційним закон про декомунізацію (оновлено)

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок після проведення засідання в закритому режимі.

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною!!! Надійні джерела, яким можна довіряти", - написала Гриневич.

Зі свого боку, директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, посилаючись на інформацію, що надійшла до нього, також повідомляє про те, що КС визнав конституційною статтю 7 закону "Про освіту".

"Отже, "мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова", - написав В'ятрович у своєму акаунті в Twitter.

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