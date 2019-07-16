Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.07.19 16:40

Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова

Ексдиректор з інформаційних технологій "Приватбанку" Дмитро Дубілет став радником в.о. глави СБУ Івана Баканова.

Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова

Про це в коментарі LIGA.net  повідомила прессекретарка відомства Олена Гітлянська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Дубілета представлять на брифінгу в СБУ.

Дубілет у своєму телеграм-каналі повідомив, що його запросили взяти участьу декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заявляє про проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття

"Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися monobank і бізнесом у цілому. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довшим", - зазначив він.

За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - найкращий спосіб боротьби з нею.

Колишнього IT-директора Приватбанку Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100