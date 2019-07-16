Колишнього IT-директора "Приватбанку" Дубілета призначено радником в.о. глави СБУ Баканова

Про це в коментарі LIGA.net повідомила прессекретарка відомства Олена Гітлянська, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Дубілета представлять на брифінгу в СБУ.
Дубілет у своєму телеграм-каналі повідомив, що його запросили взяти участьу декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.
"Це не означає, що я пішов у політику. Я продовжую займатися monobank і бізнесом у цілому. Просто тепер мій робочий день стане на кілька годин довшим", - зазначив він.
За словами Дубілета, Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології - найкращий спосіб боротьби з нею.