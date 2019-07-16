"Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів

Як інформує Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в Facebook міністр культури пише: "Щойно Апеляційний суд Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона - археологічного музею Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) про повернення в Україну експонатів виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі" так званого "скіфського золота" замість оприлюднення остаточного рішення надав два місяці на додаткові пояснення".

Нищук зазначив, що зараз рішення уважно вивчається адвокатами, Мін'юстом, Посольством України в Королівстві Нідерланди та юридичними радниками.

"Сподіваюся, що суд, переглядаючи цю справу, зрозумів, що питання лежить виключно в площині українського законодавства", - пише міністр.

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"Ще у березні, коли йшло слухання, і я особисто був присутній на засіданні, де ставилося питання чому саме Апеляційний суд Амстердама має розглядати справу. Хочу нагадати, що згідно із контрактами, які були укладені між українськими музеями і Музеєм Алларда Пірсона, розгляд будь-яких спорів відбувається на території України в українському суді. Я можу припустити, що суд все-ж звернув на це увагу, і зрозумів, що це виключно українська компетенція", - підкреслив Нищук.

"Хочеться нагадати, що наша позиція, як і у 2014, залишається незмінною - "скіфське золото" має повернутися до України, держави, якій воно належить на праві власності і ми готові надати будь-яку додаткову інформацію на запит суду", - резюмував глава Мінкульту.

Нагадаємо окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України. Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

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