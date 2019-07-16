Факти втручання РФ у вибори в Україні в даний час не зафіксовано, - Баканов

Відповідаючи на запитання про те, чи фіксуються факти втручання РФ в українські вибори, т.в.о. глави СБУ Іван Баканов під час брифінгу у вівторок у прес-центрі СБ України сказав: "Станом на зараз - ні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Навіть якщо такі атаки і будуть... ми готові їм протистояти", - додав він.

В контексті загрози можливого втручання в роботу серверів ЦВК т.в.о. глави СБУ зазначив, що українські профільні служби та відомства завчасно готувалися і відпрацьовували на навчаннях шляхи протидії такому втручанню під час парламентських виборів.

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"Ми досить добре готувалися до цієї події (виборів нардепів. - Ред.), і ті навчання, про які я згадував, саме були присвячені захисту критичної інфраструктури, яка повністю копіює інфраструктуру Центральної виборчої комісії, тому я вважаю, що навіть якщо такі атаки і будуть, то ми добре підготовлені, і зможемо досить ефективно їм протистояти", - підкреслив Баканов.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня 2019 року.

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