Ексголова Закарпатської ОДА Москаль буде нагороджений Командорським хрестом, - МЗС Угорщини

Про це міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив на пресконференції в Береговому16 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час найближчого національного свята в Угорщині пан Москаль буде нагороджений Командорським хрестом. Це вища державна нагорода Угорщини за громадські заслуги перед державою. Ми дуже цінуємо діяльність пана Москаля за часи його керівництва Закарпаттям, він зробив багато для розвитку цього регіону, він будував дружбу між угорцями та українцями," - сказав Сійярто.

"Ми часто нагороджували політиків із сусідніх країн такими нагородами," - сказав Сіярто та додав, що, на його думку, це стане приводом для гордості в Україні.

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Нагадуємо, Геннадій Москаль очолював Закарпатську ОДА з липня 2015 року до квітня 2019, під час скандального обговорення п.7 закону "Про освіту" займав сторону угорської сторони та критикував український закон, наголошуючи, що "мовна" стаття не повинна торкатися угорської меншини і "урізати" вже наявні права.