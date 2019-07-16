Розмова із Зеленським про моряків означає, що Кремль не грає проти нього на виборах, - "Комерсант"

Про це пише оглядач видання "Комерсант" Максим Юсін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовлятися про долю Донбасу, умови транзиту газу, звільнення військовополонених і моряків доведеться все одно не з опозицією, а з реальною владою, тобто з командою нового президента і тіньовими гравцями, які стоять за нею. У Кремлі це, мабуть, розуміють. Інакше чим пояснити явні жести на адресу президента України, наприклад, телефонна розмова з ним Володимира Путіна? Якби Москва грала проти Зеленського, цю розмову під слушним приводом цілком можна було б відкласти і провести вже після виборів. Але цього зроблено не було. Розмова не просто відбулася, а й, судячи з усього, мала практичні результати, наслідком чого стала помітна активізація зусиль щодо звільнення утримуваних осіб", - зазначає журналіст.

На його думку, в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського.

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"Як видається, Кремль цілком влаштовує сценарій, в якому прихильники президента сформували б однопартійну більшість, не вступаючи в коаліцію з національно орієнтованими рухами типу "Голосу" Святослава Вакарчука. У цьому випадку можливі два варіанти, обидва для Москви непогані: або укласти з новим керівництвом України масштабні, немислимі раніше домовленості стосовно Донбасу та інших питань, що дозволило б зменшити напругу у відносинах із Заходом і наблизити зняття європейських санкцій; або, переконавшись у недоговороздатності навіть цієї української влади, донести до того ж Заходу думку - з Києвом вести справи неможливо, до конструктивного діалогу він не здатний, тому давайте розблоковувати наші відносини без оглядки на нього", - робить висновок Юсін.