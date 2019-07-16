Мовна стаття закону про освіту визнана конституційною, - Гриневич

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила міністра науки та освіти Лілія Гриневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала вона.

За її словами, це інформація з "надійних джерел".

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Нагадуємо, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Згодом Угорщина заявила, що припиняє підтримку України на міжнародній арені.

В ЄС закликали Україну ухвалити законодавство, що продовжує перехідний період до 2023 року і регламентує нерозповсюдження ст.7 цього закону, що стосується мови освіти, на приватні школи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підтримує продовження на 4-5 років перехідного періоду імплементації мовної статті 7 закону про освіту.