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16.07.19 18:24

Ми звернемося до керівників наших країн із проханням про помилування деяких засуджених, - Денісова після зустрічі з Москальковою

Уповноважені з прав людини України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування деяких засуджених.

Ми звернемося до керівників наших країн із проханням про помилування деяких засуджених, - Денісова після зустрічі з Москальковою

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це вони заявили під час спільної прес-конференції.

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн щодо розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування і якимись іншими методами, щоб їх було звільнено", - сказала Денісова.

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У зв'язку з цим Денісова вже передала російському омбудсмену список українців, яких утримують в Росії і анексованому Криму. У ньому вказано 150 справ, включно з 24 військовополоненими моряками.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вчора зустрілася в Москві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили питання звільнення утримуваних у РФ громадян України й утримуваних в Україні російських громадян.

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