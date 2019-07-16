Депутат сільради на Львівщині організував смс-розсилку для дискредитації партії "Голос" і агітації за партію "ЄС", - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Упродовж учорашнього дня в поліцію почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову розсилку смс-повідомлень. У повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар'єр, тому людей провокували не голосувати за цю партію.

"В рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем Peremoga, є одним із депутатів сільрад Львівської області. Як фізична особа-підприємець він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв'язку, в кількості від 5 до 25 тис. упродовж місяця", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк.

Глава кіберполіції додав, що крім контрагітації щодо опонентів, порушник використовував смс-розсилку для агітації за політичну партію "Європейська солідарність"

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"Також було встановлено, що абонентська база одержувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині", - зазначив начальник кіберполіції.

За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.