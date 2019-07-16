Українців закликають приходити на судові засідання у справах Майдану, щоб "не допустити безкарності"

Така думка висловлена на сторінці громадської організації "Батьківщина Героїв Небесної Сотні", інформує Цензор.НЕТ.

"Скінчилась епоха Гідності! За ці тижні вже втретє звільняють з під варти обвинувачених у злочинах проти мирних громадян під час Революції Гідності.

Підстави - рішення КСУ про можливість альтернативи утримання під вартою при обвинуваченні у особливо тяжких глочинах.

Так вийшов на волю генерал СБУ Щеголев - обвинувачений в організації так званої "антитерорестичної операції" 18-20 лютого, а сьогодні вийшов на волю Сергій Тамтура один з 5 беркутівців затриманих та обвинувачених у вбивстві 48 Героїв Небесної Сотні та замаху на вбивства 80 протестувальників. Таке рішення прийняв Святошинський районний суд.

Ми пам'ятаємо як Дмитро Садовник та багато інших беркутівців після звільнення з під варти втекли до РФ.

Не покаране зло, породжує ще більше зло...

Осіб причепних до злочинів проти мирних громадян призначають на нові посади.

Як швидко ми всі забули про ціну, яку було сплачено за шанс змінити Країну.

Ми закликаємо всіх свідомих громадян приходити на судові засідання, контролювати дії судів та не допустити безкарності.

Ми дякуємо всім, хто прийшов сьогодні до зали суду, якби не ви, то, можливо, сьогодні всі 5 обвинувачених були б на волі", - йдеться в повідомленні.

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Напомним, 16 июля суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре на домашний арест. Другим четырем обвиняемым арест продлили на 60 суток.

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