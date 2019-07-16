Ворог від початку доби 16 липня 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Опитного - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

поруч із Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

по околиці Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу і крупнокаліберного кулемета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Кримського - з міномета калібру 82 мм, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".