Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес, - "Європейська солідарність"

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі політсили.

У повідомленні зазначається: "Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, в яких містилася навіть не власна думка, а тільки посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія "Голос" нібито не долає прохідний бар'єр.

Як відомо, КМІС упродовж останнього тижня оприлюднив два такі опитування з одним і тим же висновком. За логікою кіберполіції, до кримінальної відповідальності має бути притягнений КМІС і всі ЗМІ, які поширювали цю інформацію.

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Якщо цю прикру історію розглядати не як курйоз, а шукати в ній злочин, то саме така діяльність кіберполіції є грубим втручанням у виборчий процес і перешкодою вільному волевиявленню громадян.

Щодо дій конкретного львівського активіста, то в партії розберуться з цією індивідуальною ініціативою. Але точно, в чому ми переконані: розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином, більш того, повідомлення не містить елементів як агітації, так і контрагітації.

Ми закликаємо кіберполіцію не ганьбити своє відомство перед Україною і перед усім світом. Тому що якщо події розвиватимуться таким чином і далі, то скоро у нас, як у Росії, відкриватимуть кримінальні справи проти активістів за "вподобайки" у Фейсбуці".