Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив громадський активіст Вадим Поздняков, опублікувавши фото демонтажу на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні в Яготині було демонтовано бюст Жукову. Ми понад рік займалися паперовим футболом із багатьма інстанціями і врешті-решт результат є. Жукова - немає, і офіційним методом. Те саме буде і з харківським. Він наступний", - написав Поздняков.

Нагадаємо, раніше влада Харкова відновила пам'ятник радянському воєначальнику, а також повернула його ім'я одному з міських проспектів.

Сьогодні стало відомо, що Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію, який передбачає знесення всіх пам'ятників комуністичного режиму.