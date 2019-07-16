Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.07.19 20:47

Пам'ятник Жукову демонтовано на Київщині. ФОТО

В м.Яготин Київської області сьогодні демонтували пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив громадський активіст Вадим Поздняков, опублікувавши фото демонтажу на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні в Яготині було демонтовано бюст Жукову. Ми понад рік займалися паперовим футболом із багатьма інстанціями і врешті-решт результат є. Жукова - немає, і офіційним методом. Те саме буде і з харківським. Він наступний", - написав Поздняков.

Нагадаємо, раніше влада Харкова відновила пам'ятник радянському воєначальнику, а також повернула його ім'я одному з міських проспектів.

Сьогодні стало відомо, що Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію, який передбачає знесення всіх пам'ятників комуністичного режиму.

Памятник Жукову демонтовано на Київщині 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100