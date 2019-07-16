Позов "УПЦ КП" з вимогою скасувати її ліквідацію буде розглянуто в спрощеному провадженні, - прес-служба суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба суду.

Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін і без проведення судового засідання за наявними в справі матеріалами, йдеться в повідомленні.

Як нагадали в суді, "УПЦ КП" подала позов до Міністерства культури України про скасування наказу цього відомства в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату", а також про нову редакцію статуту про управління "УПЦ КП".

"Разом із позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову, де позивач просив негайно призупинити дію оскаржуваного наказу в частині припинення дії наказів Міністерства про статути УПЦ КП. Суд, розглянувши цю заяву, залишив її без задоволення, оскільки позивачем не доведені і документально не підтверджені обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіяння шкоди його правам, свободам, інтересам і які б унеможливили їх захист без вживання відповідних заходів до прийняття рішення у справі", - йдеться в повідомленні.

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