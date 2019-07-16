Тільки українці можуть вирішувати, яку мовну політику впроваджувати, - представник Франції Рів'єр на Радбезі ООН

Про це заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр на засіданні Радбезу щодо "мовного закону", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перебуває у дуже важкій ситуації внаслідок конфлікту, який вже забрав понад 13 тисяч життів. І ця ситуація жодним чином не є наслідком ухвалення 25 квітня закону про використання української мови як державної мови.

Цей закон жодним чином не загрожує міжнародному миру та безпеці. Це лише справа і вибір самих українців щодо мовних політик - у спосіб, який відповідає європейським та міжнародним зобов’язанням України", - заявив де Рів’єр.

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Франція віддана територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України і ніколи не визнає анексію Криму. Франція засуджує роздачу російських паспортів, вважає її підривом Мінських домовленостей. Французький дипломат нагадав, що завтра - п’яті роковини збиття Росією літака #MH17. Франція також вимагає звільнити моряків, як вимагає міжнародний трибунал ООН.

"За останні дні та тижні вже був прогрес - і це результат дій нового Президента Зеленського", - сказав французький дипломат про дипломатичні зусилля з мирного врегулювання нового українського Президента.

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Він зазначив, що саме за ініціативи нової української влади вже було розведення сил в Станиці Луганській і сказав, що "аплодує" встановленню прямих контактів між Путіним та Зеленським 11 липня і вважає, що на основі цих перших ознак прогресу треба знайти момент для більшої довіри.

Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.

Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.