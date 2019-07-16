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16.07.19 21:22

Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу

16 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зеленський і Меркель у телефонній розмові обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил біля Станиці Луганської і транзит газу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Були позитивно відзначені результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандському форматі в Парижі, які мають дати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи.

Президент України і канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в'язнів, а також завершення процесу розведення сил і засобів біля Станиці Луганської, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

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Зеленський і Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України. Окрему увагу було приділено обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

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