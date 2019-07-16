На цьому етапі у ДБР немає претензій до жодного співробітника ДФС, - Труба

Про це директор ДБР Роман Труба сказав в ефірі радіо "Новий час", відповідаючи на запитання про те, чи є у Бюро конкретні претензії до в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. "На цьому етапі претензій немає до жодного держслужбовця і жодного з керівників", - зазначив він.

Директор ДБР підкреслив, що наразі розслідування тільки розпочато: "Ми вилучили документи для аналізу. Тільки після цього будуть проведені допити, і буде дана юридична оцінка, чи є в чиїхось діях порушення".

Він додав, що будуть викликатися на допит керівники та посадові особи ДФС.

Нагадаємо, 12 липня джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що представники ДБР почали обшуки в Державній фіскальній службі в Києві, і слідчі дії пов'язані з вилученням документів, щодо підписання мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" і Україною.

Пізніше в Держбюро підтвердили факт обшуків у ДФС, які стосуються можливих незаконних дій керівництва Служби. "Дійсно, ДБР проводить обшуки в ДФС, на Харківській митниці. У Головному управлінні ДФС в Харківській області проводиться виїмка документів. Це провадження стосується можливих незаконних дій керівництва ДФС України, Головного управління ДФС в Харківській області та Харківської митниці", - повідомили агентству в прес-службі ДБР.

У Бюро зазначили, що попередньо відомо: чиновники не здійснювали митний контроль над товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції, і керівництво ДФС прийняло рішення про скасування фінансових санкцій стосовно цього товаровиробника, через що держбюджет міг недоотримати кошти в сумі 650 млн грн .

Кабінет міністрів України 5 грудня 2018 року затвердив проект цієї мирової угоди, що передбачає скасування ДФС податкових повідомлень-рішень на загальну суму 635,3 млн грн. Уряд доручив в.о. глави ДФС Олександру Власову підписати мирову угоду, що і було зроблено 31 січня 2019 року.

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У березні 2015 року ПрАТ "Філіп Морріс Україна" отримало від Харківської митниці дозвіл на використання режиму давальницької переробки на митній території України на період з 1 квітня 2015 року до 31 березня 2016 року. Однак згодом головне управління ДФС у Харківській області провело позапланову перевірку, за результатами якої 14 червня 2016 року ухвалило податкові повідомлення-рішення, якими зобов'язало компанію сплатити ввізне мито, додатковий імпортний збір і ПДВ на імпорт матеріалів, а також штрафні санкції на загальну суму 635, 3 млн грн.

"Філіп Морріс Україна" розцінила дії ДФС як тиск на компанію, після чого сторони вступили в судову тяжбу. З її затягуванням Philip Morris International заявило про намір подати на Україну в міжнародний інвестиційний арбітраж.