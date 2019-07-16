Екстрадиція Фірташа в США може затягтися до осені, - австрійський суд

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Як заявили в Земельному суді Відня з кримінальних справ Дмитро Фірташ звернувся до суду для відновлення справи і подав документи. Також ще не призначено дату екстрадиції Фірташа.

"Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено. Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, буде потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено", — повідомила речниця суду Крістіна Зальцборн.

Нагадаємо, Дмитро Фірташ був затриманий у Відні в березні 2014 на запит ФБР на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ у штаті Андхра-Прадеш.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр прийняв таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця в США зараз вирішує Земельний суд Відня.