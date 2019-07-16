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16.07.19 22:42

Зеленський ввів Баканова і Нефьодова до складу Нацради з питань антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський ввів першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Зеленський ввів Баканова і Нефьодова до складу Нацради з питань антикорупційної політики

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики Баканова Івана Геннадійовича - першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;

Затвердити в персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики Нефьодова Максима Євгеновича - Голову Державної митної служби України", - йдеться в документі.

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