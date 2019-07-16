Штучний інтелект, космос, гіперзвукова зброя і кіберпростір, - в Пентагоні назвали сфери конкуренції з РФ і Китаєм

Про це заявив Командувач сухопутними силами США Марк Еспер під час слухань в Сенаті США з затвердження його кандидатури на посаду очільника Пентагону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В рамках стратегічного протистояння з Росією та Китаєм, Пентагон планує особливу увагу приділити застосуванню технологій штучного інтелекту, гіперзвукової зброї а також розбудовувати кіберможливості та космічні сили США, наголосив Еспер.

Стратегічне протистояння має поєднуватись з заходами протидії Північній Кореї та Іраку, подоланням тероризму, додав він.

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Три пріоритети для Пентагону, які озвучив Еспер сенаторам, залишаються практично незмінними протягом останніх років:

Розбудова збройних сил, підвищення боєготовності та модернізація. "Тут метою є стримувати війну. І цього можна досягти наявністю військових сил, які переважають з усіх напрямків. Тоді, супротивники розцінять, що дипломатія – найкращий варіант", - наголосив посадовець. Підтримка альянсів та залучення нових партнерів. "Потужна мережа країн, об'єднані спільними переконаннями – перевага, якої наші супротивники не мають", - додав Еспер. Збільшення ефективності роботи Пентагону.

Війна у кіберпросторі триває, підкреслив посадовець.

"Ми постійно протистоїмо таким країнам, як Росія, чи Китай, які намагаються викрадати нашу технологію, впливати на вибори, розповсюджувати дезінформацію про Сполучені Штати. В плані оборони ми вразливі – як уряд, так і приватний сектор. В сфері нападу – ми маємо великі можливості".

Серед таких атакувальних можливостей в кіберсфері, Еспер особливо відзначив 13-тий президентський меморандум з національної безпеки, затверджений президентом США Дональдом Трампом минулого року, який надав військовим повноваження проводити "атакувальні кібероперації". Еспер висловив впевненість, що спроби кібервтручань у наступні американські вибори не будуть успішними.