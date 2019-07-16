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16.07.19 23:19

Успішний обмін полоненими буде результатом прямої взаємодії між Зеленським і Путіним, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що РФ погодиться на обмін полоненими в результаті прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна.

Успішний обмін полоненими буде результатом прямої взаємодії між Зеленським і Путіним, - Волкер

Про це Волкер написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я щиро сподіваюся, що Москва погодиться на обмін полоненими. Це буде важливим кроком для створення довіри і возз'єднання бранців зі своїми сім'ями", - написав Волкер.

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За словами американського дипломата, якщо обмін відбудеться, це буде "результатом прямої взаємодії президентів Зеленського і Путіна".

Нагадуємо, 16 липня заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко повідомив, що дипломатичні радники Нормандського формату на зустрічі 12 липня домовилися про проведення впродовж місяця обміну певної кількості полонених.

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