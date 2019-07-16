ГПУ викликала Добкіна на допит у справі про замах на Януковича

Як передає Цензор.НЕТ, повістку опубліковано на сайті ГПУ.

Добкіна запрошують в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури 25 липня на 11.00.

У документі уточнюється, що Добкін проходить у справі як свідок.

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Згідно з інформацією у повістці, кримінальне провадження відкрите "за фактом вчинення в період з 21 лютого по 22 лютого 2014 року невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на умисне вбивство колишнього президента України Віктора Януковича".

Повістку направлено за місцем проживання Добкіна в Харкові.

18 квітня 2018 року Добкін повідомив Оболонському райсуду Києва, що 22 лютого 2014 року Янукович йому розповів, ніби на його кортеж напали біля "Межигір'я" і одного з охоронців було поранено.

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