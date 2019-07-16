Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.07.19 23:48

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала чоловіка під час спроби переправити за допомогою квадрокоптера наркотики на територію слідчого ізолятора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція 01

Вчора близько 21.45 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дегтярівській перебуває чоловік, який поводиться підозріло. Слідчо-оперативна група затримала молодого чоловіка з наркотичною речовиною.

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановили, що хлопець за допомогою квадрокоптера намагався передати на територію слідчого ізолятора пакетики, за його словами, з розфасованим метадоном. Криміналісти вилучили заборонену речовину, а правопорушника, 1999 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100