Винник став командувачем сухопутних сил армії Канади

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.
"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия, прийняв командування канадською армією", - написав посол.
Генерал-лейтенант Винник, внук українських поселенців із #Стрий, #Альберта, перейняв командування Канадської Армії: https://t.co/KjMm5dgmeN— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 14 липня 2016 р.
Призначення було затверджено 14 липня, про що в соцмережі повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, привітавши Винника з призначенням.
До цього часу Пол Винник (Paul Wynnyk) очолював військову розвідку Канади.
За освітою він - військовий інженер, служить у ЗС Канади з 1981 року. У 2009 році брав участь у війні в Афганістані в складі багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського міністерства оборони та національної армії.
Призначення Винника стане найвищим досягненням українських канадців у Сухопутних військах Канади.