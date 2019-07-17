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17.07.19 08:42

Мінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Мінісеріал "Чорнобиль" (спільна продукція HBO та Sky) увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії Emmy Awards 2019 року. Він отримав 19 номінацій.

Мінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Як передає Цензор.НЕТ, список номінантів опубліковано у вівторок, 16 липня, на сайті премії.

Серіал "Гра престолів" від HBO претендує на премію "Еммі" відразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Попередній рекорд було встановлено в 1994 році, коли серіал "Поліція Нью-Йорка" отримав 27 номінацій.

Друге місце за кількістю номінацій посів серіал "Дивовижна місіс Мейзел" (копродукція Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow та Amazon Studios), який був представлений у 20 категоріях.

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"Гра престолів" представлена ​​в таких номінаціях, як "Кращий драматичний серіал", "Краща режисура", "Кращі костюми в науково-популярному серіалі або серіалі в стилі фентезі", "Кращий саундтрек" та низці інших. Шанс на нагороду має Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу, в номінації "Кращий актор в драматичному серіалі". Також приз у категорії "Краща актриса в драматичному серіалі" може отримати Емілія Кларк за роль Дейєнеріс Таргарієн.

Переможці стануть відомі 22 вересня, коли відбудеться 71-ша церемонія вручення премії Emmy.

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