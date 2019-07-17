Мінісеріал "Чорнобиль" отримав 19 номінацій премії "Еммі"

Як передає Цензор.НЕТ, список номінантів опубліковано у вівторок, 16 липня, на сайті премії.

Серіал "Гра престолів" від HBO претендує на премію "Еммі" відразу в 32 номінаціях, що є рекордом. Попередній рекорд було встановлено в 1994 році, коли серіал "Поліція Нью-Йорка" отримав 27 номінацій.

Друге місце за кількістю номінацій посів серіал "Дивовижна місіс Мейзел" (копродукція Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow та Amazon Studios), який був представлений у 20 категоріях.

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"Гра престолів" представлена ​​в таких номінаціях, як "Кращий драматичний серіал", "Краща режисура", "Кращі костюми в науково-популярному серіалі або серіалі в стилі фентезі", "Кращий саундтрек" та низці інших. Шанс на нагороду має Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу, в номінації "Кращий актор в драматичному серіалі". Також приз у категорії "Краща актриса в драматичному серіалі" може отримати Емілія Кларк за роль Дейєнеріс Таргарієн.

Переможці стануть відомі 22 вересня, коли відбудеться 71-ша церемонія вручення премії Emmy.

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