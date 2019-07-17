Трамп заявив про припинення продажу винищувачів F-35 Туреччині після придбання Анкарою російських комплексів С-400

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

"Вони потрапили в жорстку ситуацію, також як і США... Подивимося, що буде далі. Але це не чесно", - заявив Трамп.

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Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки російських ЗРК С-400 завершаться в квітні 2020 року.

Поставки зброї російського виробництва для потреб турецької армії почалися 12 липня. На цей момент на авіабазу в Анкарі прибули 11 літаків з компонентами ЗРК.

Плани закупити російські ЗРК викликали серйозне занепокоєння з боку США. Вашингтон заявив, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, зокрема винищувачів нового покоління F-35. В адміністрації США назвали придбання Туреччиною С-400 "несумісним" із продажем F-35.

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