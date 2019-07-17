Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, положення доповнене пунктом 263, в якому йдеться, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій у населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки зі збереженням на військову службу без виключення зі списків особового складу.

Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями в районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими президентом України за поданням начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ.

Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації зі збереженням на військову службу та їхнє відкликання здійснюється наказами за особовим складом начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють до Генштабу ЗСУ.

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За погодженням з Генштабом відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях і знову спрямовуються в його розпорядження у разі: припинення або скасування воєнного стану; завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки; невиконання військовослужбовцями обов'язків на займаній посаді.

У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Після повернення в розпорядження Генштабу ЗСУ військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку.

Крім цього, в розділі, де встановлені терміни вислуги за можливого "введення воєнного стану", для молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, це формулювання замінене на "оголошення стану війни", і терміни вислуги встановлюються "до дня і часу припинення стану війни".

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Розділ про види посад і вимоги під час призначень на посаду доповнений тим, що військовослужбовці призначаються на посади і переміщаються на службі за основною або спорідненою спеціальністю не тільки з урахуванням досвіду служби, а й "рівня їхньої професійної компетентності, особистих якостей і досягнень і відповідності характеристикам посад, визначених Міністерством оборони України".

При цьому з цього ж пункту видалена фраза про те, що "переміщення військовослужбовців на службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів".

Пункт про те, що після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовці повертаються до військових частин, які направили на таку підготовку, доповнений тим, що курсанти навчальних частин з числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, після закінчення курсу підготовки / перепідготовки / підвищення кваліфікації призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515 (Головне управління розвідки Міноборони України).

З повним текстом указу можна ознайомитися тут. Указ набуває чинності з дня його опублікування.