Ворог за добу 8 разів атакував позиції ОС із застосуванням 120- та 82-мм мінометів. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Опитного - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

- поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу і великокаліберного кулемета;

- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Лебединське - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- поблизу Миколаївки - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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"У результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- поблизу Миколаївки - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

- поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;

- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



