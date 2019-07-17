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17.07.19 08:04

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні

Сенат США одноголосним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

У резолюції, авторами якої виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зокрема, зазначається, що Сенат США:

- вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;
- вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів Президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду Глави Держави;
- очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;
- підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі;
- підтверджує невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим;
- вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;
- засуджує триваючу агресію РФ проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;

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- висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;
- закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;
- називає газопровід "Північний потік-2" значною загрозою безпеці Європи, спрямованою на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;
- вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену пятим роковинам Революції Гідності та памяті Героїв Небесної Сотні 01
Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену пятим роковинам Революції Гідності та памяті Героїв Небесної Сотні 02

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