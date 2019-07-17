Масове отруєння на весіллі в Рівненській області: кількість госпіталізованих досягла 58 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 50 осіб (з них 10 дітей) та 16 липня до інфекційного відділення Кременецької ЦРЛ Тернопільської області госпіталізовано 8 осіб (з них 3 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС

"Станом на 7 ранку 17 липня в лікувальних закладах перебуває 58 осіб (з них 13 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.