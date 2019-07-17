Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України, про це заявив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко.

"Мені здається, що в той момент, коли відбувається підготовка до виборів, можна було б, як сусідній і дружній державі, утриматися від таких поїздок. Саме така рекомендація була. На жаль, угорські колеги не почули нас і почали діяти волюнтаристськи. Ми – цивілізована країна і не забороняємо в’їзд, наприклад, міністру Сійярто, який сьогодні прибув до України", – зазначив Пристайко.

За його словами, угорському міністрові пропонувалося відвідати спочатку Київ, а потім з представниками України – Закарпатську область і провести там низку зустрічей.

"На жаль, угорська сторона нас не почула. Вона вирішила робити так, як вона робить уже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою. І Міністерство закордонних справ з новим керівником, і Офіс Президента вживатимуть певних заходів, щоб це не повторювалося", – наголосив Вадим Пристайко.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що звернеться в компетентні органи України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходів на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

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