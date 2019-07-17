Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
У Миколаєві Глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту. Також Володимир Зеленський огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький).
Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера "Україна" та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу "корвет".
У Харкові Глава держави проведе робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області.