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17.07.19 11:02

СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України засекретила кримінальне провадження щодо Володимира Цемаха, - колишнього командира протиповітряної оборони в місті Сніжне, контрольованого самопроголошеною "Донецької народною республікою".

СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських Новин".

Агентство зазначає, що раніше з відкритого доступу в Єдиному реєстрі судових рішень зникла ухвала Шевченківського районного суду Києва від 28 червня про обрання запобіжного заходу Цемаху.

СБУ у відповіді не запит не повідомило причини таких дій.

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Також спецслужба відмовилася відповісти на запитання, де саме і коли був затриманий Цемах, чи повідомлено йому про підозру, чи проведено його медогляд.

"Викладені обставини розслідуються слідчими органів безпеки в кримінальному провадженні. Відповідно до вимог ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України і ст. 387 Кримінального кодексу України інші дані досудового розслідування на цей час не підлягають розголошенню", - заявляє СБУ.

СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха 01

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

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