СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Українських Новин".
Агентство зазначає, що раніше з відкритого доступу в Єдиному реєстрі судових рішень зникла ухвала Шевченківського районного суду Києва від 28 червня про обрання запобіжного заходу Цемаху.
СБУ у відповіді не запит не повідомило причини таких дій.
Також спецслужба відмовилася відповісти на запитання, де саме і коли був затриманий Цемах, чи повідомлено йому про підозру, чи проведено його медогляд.
"Викладені обставини розслідуються слідчими органів безпеки в кримінальному провадженні. Відповідно до вимог ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України і ст. 387 Кримінального кодексу України інші дані досудового розслідування на цей час не підлягають розголошенню", - заявляє СБУ.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.