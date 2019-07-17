Гриценко заявив про "фізичні" погрози від охорони Смешка та пообіцяв у разі повторення "обламати роги"

Про це він розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

""Сила і честь" генерала-спецслужбіста слабкістю і підлістю виявилися. Напхав у свій список депутатів БППшників разом із працівниками АП, які прикривали корупцію Порошенка & Со, і коли в ефірі "Свободи слова" його про це питають, нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, натравити ще й свого охоронця на представника нашої команди. Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться!" - написав Гриценко.

За його словами, він "твердо попередив" Смешка, що якщо подібне повториться, "роги обламає".

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