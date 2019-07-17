Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба

Про це йдеться в заяві політсили "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

Вважаємо показовим, що за годину до пресбрифінгу голови ДБР Романа Труби ексзаступник голови адміністрації Януковича – Андрій Портнов – вже анонсував у своєму телеграм-каналі "нову повістку" для Петра Порошенка. Принагідно інформуємо, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР. І сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах у Європарламенті. Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність", коли пише, що п’ятий Президент має "пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців", - йдеться в заяві.

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"Очевидно, тут йдеться про пособників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну. Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом у руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу", - резюмували в партії "Європейська Солідарність".