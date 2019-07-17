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17.07.19 11:45

Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі, текст якого має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого внести розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування... ", "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", - йдеться в листі Президента.

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При цьому ознайомлене із ситуацією джерело розповіло, що в апараті Верховної Ради лист Президента зареєстровано 17 липня.

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