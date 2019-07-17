Росія не збирається визнавати незалежність окупованих районів Донбасу, - Лавров

Про це міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи планує Росія офіційно визнати окуповані райони Донецької і Луганської областей, Лавров сказав: "Донбасу має бути наданий особливий статус, закріплений на постійній основі в Конституції України".

"Вважаємо, що сьогодні необхідно зосередитися на втіленні в життя Мінських домовленостей, які затверджені резолюцією Ради Безпеки ООН і мають обов'язковий для виконання характер. Українське керівництво має "повернутися обличчям" до власних громадян: відмовитися від політики економічного удушення Донбасу, визнати право донеччан і луганчан розмовляти рідною мовою, відзначати свої святі дати і свята, вшановувати своїх національних героїв", - заявив Лавров.

Він додав, що "без цього вести мову про можливість відновлення довіри жителів "ДНР" та "ЛНР" до офіційного Києва щонайменше несерйозно".

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"І, зрозуміло, абсолютно центральною умовою є налагодження змістовного прямого діалогу між Києвом і невизнаними народними республіками, як того вимагають Мінські домовленості", - сказав російський міністр.

Лавров зазначив, що для цього необхідно "налагодити конструктивну роботу контактної групи, де представлені Київ, Донецьк і Луганськ, за сприяння Росії та ОБСЄ". "Тоді й залучення нормандського формату на підтримку контактної групи буде ефективним. Можливі й інші конфігурації зовнішньої підтримки процесів урегулювання на Донбасі, якщо вони будуть прийнятні для всіх сторін і, зрозуміло, не будуть розмивати базові Мінські угоди", - заявив глава МЗС РФ.

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Він наголосив, що ця позиція була "чітко підтверджена" президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.