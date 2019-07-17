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17.07.19 12:06

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році. ДОКУМЕНТ

Народний депутат України, Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки Іван Вінник повідомив про те, що в нього є документи, які повністю викривають брехню генерала Замани про його відмову використовувати за наказом Януковича потенціал ЗСУ проти активістів Євромайдану.

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році. ДОКУМЕНТ

Іван Вінник у своєму повідомленні у фейсбуці нагадав, що за часів президентства Януковича генерал Замана очолював Генеральний штаб ЗСУ.

"ГПУ його звинувачує у державній зраді, але як і багато інших звинувачених у подібних важких злочинах, Заману місяць тому рішенням суду звільнили з-під варти", - написав Вінник, додавши, що зараз Володимир Замана, "щоб уникнути відповідальності, намагається отримати депутатський мандат за списком "Сили і Честі" Смешка".

"Після втечі Януковича було знищено багато документів, що давало можливість Замані тиражувати брехню про свою "принципову позицію" і навіть стати на декілька днів Уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Але, попри все, збереглося декілька наказів та телеграм, підписаних начальником Генерального штабу Збройних Сил України Володимиром Заманою та його заступниками, які викривають реальну картину незаконного використання майна, техніки та особового складу ЗСУ для боротьби з власним народом. Використання окремих десантних підрозділів генштабісти намагалися маскувати під військові навчання. Але правду приховати не вдалося. Наведу тільки 2 документи, які свідчать про реальне обличчя Замани. Таких документів значно більше і я дуже сподіваюсь, що слідство не буде підлаштовуватися під "ватну" кон‘юнктуру останнього часу, а дасть правову оцінку антиконституційній діяльності таких заман проти власного народу. До речі, після провалу в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року так званої "антитерористичної" операції проти власного народу, Замана попросив Януковича сховати його від відповідальності. Той підписав наказ про його призначення заступником Секретаря РНБО України, де Замана деякий час і переховувався після втечі свого господаря", - підсумував він.

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році 01

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році 02
Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році 03


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