Замана, якого звинувачують у державній зраді, застосовував армію проти Майдану в 2014-му, - нардеп Вінник

Іван Вінник у своєму повідомленні у фейсбуці нагадав, що за часів президентства Януковича генерал Замана очолював Генеральний штаб ЗСУ.

"ГПУ його звинувачує у державній зраді, але як і багато інших звинувачених у подібних важких злочинах, Заману місяць тому рішенням суду звільнили з-під варти", - написав Вінник, додавши, що зараз Володимир Замана, "щоб уникнути відповідальності, намагається отримати депутатський мандат за списком "Сили і Честі" Смешка".

"Після втечі Януковича було знищено багато документів, що давало можливість Замані тиражувати брехню про свою "принципову позицію" і навіть стати на декілька днів Уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Але, попри все, збереглося декілька наказів та телеграм, підписаних начальником Генерального штабу Збройних Сил України Володимиром Заманою та його заступниками, які викривають реальну картину незаконного використання майна, техніки та особового складу ЗСУ для боротьби з власним народом. Використання окремих десантних підрозділів генштабісти намагалися маскувати під військові навчання. Але правду приховати не вдалося. Наведу тільки 2 документи, які свідчать про реальне обличчя Замани. Таких документів значно більше і я дуже сподіваюсь, що слідство не буде підлаштовуватися під "ватну" кон‘юнктуру останнього часу, а дасть правову оцінку антиконституційній діяльності таких заман проти власного народу. До речі, після провалу в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року так званої "антитерористичної" операції проти власного народу, Замана попросив Януковича сховати його від відповідальності. Той підписав наказ про його призначення заступником Секретаря РНБО України, де Замана деякий час і переховувався після втечі свого господаря", - підсумував він.



