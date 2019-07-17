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17.07.19 12:27

Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін

Новий Кабмін мусить засинати і прокидатися з думкою, як створити максимально привабливе середовище для бізнесу.

Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін

Про це заявив керівник Наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавичус в інтерв’ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

На думку Абромавичуса, новий прем'єр має гарантувати своїй команді більше свободи, підтримувати, не заважати, а також "підставляти плече в разі якихось політичних моментів".

"Прем'єр - це командний гравець, він мусить створити з уряду згуртовану команду. Цього, на жаль, в сьогоднішньому Кабміні немає. Він формувався за квотним принципом, в результаті маємо "лебедя, рака і щуку". Так не має бути", - заявив він.

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За словами колишнього міністра економіки, процес вибору прем'єра ще не йде, оскільки до 21 липня "всі спрямовані на перемогу".

"Так звані політичні еліти можуть мати іншу думку про те, яким чином повинен формуватися Кабмін, включно з призначенням його керівника. Можливо, буде ухвалюватися рішення в сторону політичного важковаговика", - сказав Абромавичус.

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