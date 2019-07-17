Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".
Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Засідання проводили в закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на запитання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання. Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими, а також заявили, що долучать до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу з вимогою негайно відпустити українських моряків та судна.
Перед початком засідання багато хто припускав, що цього разу морякам можуть змінити запобіжний захід, відпустивши із СІЗО, додає "Бі-бі-сі". Адвокат Ілля Новіков описав атмосферу як "перегріту". "Усі чекають, що щось трапиться, а може, нічого не станеться".
Уже після оголошення рішення щодо перших шести українців Новіков безпосередньо пов'язав їхню долю з долею російського пропагандиста Кирила Вишинського, який перебуває під вартою в Києві за обвинуваченням у державній зраді.
Новіков припустив, що, якщо суд у Києві змінить запобіжний захід Вишинському, то і доля українських моряків може змінитися під час апеляції на сьогоднішнє рішення Лефортовського суду.
Адвокат додав, що суд міг би не продовжувати термін тримання під вартою морякам хоча б з тієї причини, що слідство закінчено, і аргумент про те, що обвинувачені на свободі можуть впливати на свідків або знищити докази, стає нерелевантним: "Юридично і з точки зору здорового глузду це (завершення слідства у справі. - Ред.) - привід для суду переоцінити ризики".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".