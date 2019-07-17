Закон про Антикорупційний суд, незаконне збагачення та євробляхи, - Рябошапка про причини скликання позачергового засідання Ради

Про це заявив на брифінгу заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Зеленський вимагає від парламенту зібратися якнайшвидше на пленарне засідання, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт № 10426, яким пропонується зосередити Вищий антикорупційний суд виключно на топкорупції.

"У них (народних депутатів. – Ред.) є достатньо часу, щоб завтра зібратися на це засідання", - заявив Рябошапка.

"Очевидно, що невелика кількість суддів (Антикорупційного суду. – Ред.), а в першій інстанції це буде лише 25 суддів, вони елементарно не впораються з великою кількістю справ. Це призведе до того, що інституція, яка є надзвичайно важливою складовою в антикорупційному механізмі, не буде працювати", - сказав він.

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За словами Рябошапки, другим законопроєктом є відновлення кримінальної відповідальності.

"Другий законопроєкт стосується незаконного збагачення. Раніше президент говорив, що одним з його ключових пріоритетів є антикорупція. Законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також щодо запровадження цивільної конфіскації незаконно отриманих доходів є одним з найбільш ефективних інструментів у боротьбі з корупцією. Цей законопроєкт не був ухвалений раніше, коли його президент вносив до парламенту. Наразі в парламенту є останній шанс виправитись і довести, що він спроможний дати в руки антикорупційним органам ефективні інструменти", - наголосив заступник керівника ОПУ.

Рябошапка зауважив, що третім законопроєктом є відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

"Третій законопроєкт з’явився у порядку денному президента зовсім нещодавно. Під час однієї з регіональних поїздок глави держави до нього звернулося багато людей, які говорять про те, що з 24 серпня до тих людей, яким не вдалося вчасно розмитнити автомобілі на так званих єврономерах, будуть застосовані дуже значні штрафні санкції. Це може призвести до серйозних проблем з дотриманням прав людини. У зв’язку з цим президент звернувся до парламенту, який відтерімновуватиме застосування штрафних санкцій до тих людей, які не встигнуть розмитнити автомобілі на єврономерах. Пропозиція поки звучить про відтермінування застосування штрафних санкцій на 90 днів", - пояснив Рябошапка.

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За його словами, впродовж цих 90 днів нова Верховна Рада та новий уряд запропонують механізм, яким чином врегулювати нарешті цю проблему.