Мерило координуватиме напрям E-Health проєкту "Держава в смартфоні"

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Домовилися з драйвером всього електронного від президента Володимира Зеленського, Михайлом Федоровим, що координуватиму напрям E-Health", - написала Яніка Мерило.

Також вона нагадала, що таке програма E-Health. "Електронне здоров'я - це запис до лікаря через інтернет, електронна картка пацієнта, електронний рецепт, інформаційна система лікарень, телемедицина тощо", - написала Мерило.

"Зараз буде аудит, що зроблено, в якому стані реформа E-Health, які проблеми і наскільки можна швидко їх вирішити", - додала Мерило.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповідав про плани зробити з України "державу в смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.

Його радник Михайло Федоров також говорив про презентацію проєкту "Держава в смартфоні" найближчим часом.