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17.07.19 14:12

У справі навколо нардепа Святаша суд виніс ще одне рішення

Печерський районний суд міста Києва відправив Пугача Олександра та Яременка Олександра під цілодобовий домашній арешт у межах кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк", які в 2007 році було надано кільком підприємствам групи компаній "АІС", яка контролюється колишнім нардепом Дмитром Святашем та його бізнес-партнером Василем Поляковим.

Про це повідомляє 112.

Прокуратура міста Києва:

– За клопотанням слідчого за згодою прокурора двом фігурантам провадження було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підставою для обрання запобіжного заходу була неявка підозрюваних до слідчого і прокурора без поважних причин.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли, що партнер по бізнесу Святаша Василь Поляков отримував повістки від прокуратури міста Києва для вручення повідомлення про підозру у кримінальній справі за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами "Укрсиббанку" в розмірі більш як два млд грн. А на запит телеканалу "112 Україна" прокуратура цю інформацію підтвердила. Крім цього, в межах розслідування були заарештовані і передані в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права низки підприємств групи компаній "АІС".

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