ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив під час експертної наради "Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики - спільні рішення", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона збиратиметься регулярно", – сказав Тимошенко.

До складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ, медіаюристи та представники силових відомств.

Очікується, що Рада допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури.

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Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації, запропоновано створити при кожному голові ОДА.