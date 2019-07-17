Зараз досліджується експертиза, згідно з якою не встановлено його причетність до вбивств на Майдані, - суддя пояснив звільнення з-під варти ексберкутівця Тамтури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Зокрема, суддя пояснив, що зараз досліджується проведена додаткова балістична експертиза, і згідно з цією експертизою не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській.

"Зараз прийнято таке рішення щодо Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення щодо запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", — наголосив суддя.

Наступне засідання суду відбудеться 20 серпня 2019. Захист обвинувачених ексберкутівців планує на ньому оголосити про допит свідків захисту.

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Нагадаємо, вчора, 16 липня, ексберкутівця Сергія Тамтуру, підозрюваного у вбивстві 48 майданівців, суд випустив під домашній арешт.

Раніше, обвинуваченого у справі штурму Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва, якого звинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестуючих на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. відпустили під домашній арешт